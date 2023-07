Pooh in concerto sabato allo Stadio Olimpico di Roma | si aggiungono due nuove date al tour 

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo ilindimenticabileSan Siro di Milano,sera itorneranno sul palco dellodicon ilpiù lungo della loro carriera. INIZIO SHOW: ORE 20:30. 56 brani iconici, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band che ha fatto la storia della musica italiana, emozionando intere generazioni. Ospiti speciali del: IL VOLO. Leggi anche –> Can Yaman rivela come si prepara per “Viola come il mare 2” Le sue parole (VIDEO) Dopo l’, itorneranno live da settembre con una serie di concerti in tutta Italia a cui siora due...

