...non segnalati ne' dal sito Italia Domani, ne' dalla "Terza Relazione sullo stato di attuazione del" del Governo, le cui modalita' di rendicontazione pubblica non seguono le scadenze ...Ciò è dovuto astorici ma anche all'esiguità delle misure di sostegno al diritto allo ... Precariato e dimensionamento del sistema universitario (preparare il post -): per ovviare al ...... generando altresìper la necessità di aggiornare tutti gli elaborati progettuali e di ... 77 del 2021 per le operee assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi ...

Pnrr, i ritardi nell’arrivo dei fondi e l’incognita per i cantieri Corriere della Sera

L'economista a Huffpost sul paradosso del governo Meloni, indietro sulla realizzazione del vecchio Piano e sulla presentazione del nuovo Piano annunciato sin ...Marco Sarracino, deputato e responsabile Sud e Coesione sociale della segreteria nazionale Pd, in una nota esprime tutto il dissenso del suo partito relativamente all’autonomia differenziata e ai peri ...