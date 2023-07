Pnrr | al via il II master ‘Management e governance delle politiche di coesione e divario territoriale’

Con il disco verde del Ministro Raffaele Fitto, ha preso illa modifica di 10 dei 27 obiettivi delitaliano, aprendo la strada a un restyling strettamente legato alla concessione delle risorse per la quarta tranche, pari a 16 miliardi di euro. La ...... la sostenibilità, gli investimenti dele le nuove dinamiche del canale di Suez. SRM ha ... 380 miliardi del nostro import - export viaggiamare ed i nostri porti movimentano mezzo miliardo di ...... oltre alla progettazione e realizzazione di nuove piste e corsie ciclabili, come quella di... grazie ai fondi, in Cuneo abbiamo aperto il centro servizi Communal Living, che vuole portare in ...

“Pnrr”: via libera del Mase a 4.700 Progetti di colonnine di ricarica ... Entilocali-online

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 13 lug - 'In generale la nostra raccomandazione in generale non solo per l'Italia ma rivolta a tutti gli stati, e' che e' importante focalizzarsi sull'attua ...Comuni, province e regioni non sono pronti sul Pnrr. La maggior parte degli enti italiani che gestisce ... presidente di federMobilità - sta cercando di percorrere la via maestra dell'efficientamento ...