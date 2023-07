Pizza avanzata? Ecco il modo migliore per riscaldarla | abbiamo sempre sbagliato tutto

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 13 luglio 2023) Gettare ladovrebbe rientrare tra i peccati capitali:il metodopere renderla buona come in origine. In base alla parte d’Italia in cui vivete, probabilmente avrete un’idea diversa su quale tipologia d’impasto sia il, ma tutti concorderete che lasia l’unico piatto della cucina nostrana – probabilmente insieme alla pasta – a cui non potreste mai rinunciare. Che sia la classica “Napoletana“, che abbia l’impasto classico o quello tradizionale, oppure che sia la “Romana” o la “Gourmet“(variante più moderna del piatto più amato al mondo) insomma, tutti noi italiani non possiamo rinunciare a prendere laalmeno una volta a settimana. Vi è rimastadal giorno prima? ...