(Di giovedì 13 luglio 2023) Tra i vari papabili dopo il toccata - e - fuga di Kolarov, in testa Berrettoni (ex Pordenone), Zebi (dal Novara) e Stefanelli

Tra i vari papabili dopo il toccata - e - fuga di Kolarov, in testa Berrettoni (ex Pordenone), Zebi (dal Novara) e StefanelliFra qualifiche e giri di manche, la giornata èvia e alla fine il cronometro e le bandiere a scacchi hanno espresso i nomi dei vincitori: in categoria MX1 classe Expert questa volta l'ha ......49 Modena 4847 Ascoli 47 Como 47 Ternana 43 Cittadella 43 Brescia 40 Cosenza 40 Perugia 39 SPAL 38 Benevento 35 Serie B, le squadre qualificate ai playoff. Finale al cardiopalma della...

Pisa, è volata a tre per il ruolo di diesse LA NAZIONE

Tra i vari papabili dopo il toccata-e-fuga di Kolarov, in testa Berrettoni (ex Pordenone), Zebi (dal Novara) e Stefanelli (dal Cesena) ...Ryanair festeggia i suoi primi 22 milioni di passeggeri all'aeroporto di Cagliari. Sono Michela Durzu, Eladio Coello Garcia e Thiago Coello Durzu e Guido Cadoni che oggi si sono imbarcati sul volo per ...