Pirelli presenta 3 nuovi prodotti della gamma P Zero

Presentato a Goodwood anche ilP Zero R, il pneumatico per le supercar più performanti ma adatte all'uso quotidiano. Tale nuovo prodotto mette a frutto la collaborazione stretta frae ...Tale nuovo prodotto mette a frutto la collaborazione stretta frae le case automobilistiche dei segmenti più alti, a cui si forniscono pneumatici sviluppati appositamente per i diversi ...... P Zero E pensato per la nuova mobilità elettrificata, il semi - slick P Zero Trofeo RS e il versatile P Zero R Sono tre i nuovi pneumatici cheal Goodwood Festival of Speed, ...

PIRELLI PRESENTA TRE NUOVI P ZERO AL GOODWOOD ... Newsroom Pirelli

MILANO -Tre nuovi pneumatici per Pirelli, che allarga la famiglia P Zero e presenta le novità al Goodwood Festival of Speed. Tra le novità c’è anche Pirelli P Zero ...Pirelli ha presentato tre nuovi pneumatici al Goodwood Festival of Speed, di cui è Exclusive Tyre Partner, che si aggiungono alla famiglia P Zero proseguendo il percorso di sviluppo continuo che la ca ...