Pirelli P Zero - Da Milano a Goodwood | storia della gomma sportiva per eccellenza - FOTO GALLERY

(Di giovedì 13 luglio 2023) Se pensi a delle gomme per auto, pensi a. E se pensi a dei pneumatici sportivi, non puoi che pensare alla gamma P. Perché da quasi quarant'anni equipaggia tantissime auto ad alte prestazioni, pensate per la pista o per la strada. Sul mercato ci sono diverse alternative, ma nessun concorrente ha una linea di prodotti specifici per vetture ad alte prestazioni longeva come quellaCasaP lunga. Per questo motivo, abbiamo dedicato aiunain cui ripercorriamo la loro, dagli albori a metà anni 80 (con icone del calibroFerrari F40 eLancia Delta S4) fino ai giorni nostri, con l'ampliamento dell'offerta con tre nuove coperture presentate al ...

Il nuovoTrofeo RS , nasce proprio per valorizzare le doti dinamiche delle vetture che fanno della sportività il loro punto di forza. Nasce come una naturale evoluzione tecnica del P ...Pagani Utopia porta al debutto i nuovi pneumatici PTrofeo RS (21 pollici all'anteriore e 22 pollici al posteriore), sviluppati su misura per questo modello da.

GOODWOOD (ITALPRESS) - Pirelli ha presentato tre nuovi pneumatici in occasione del Goodwood Festival of Speed, di cui è Exclusive Tyre Partner, ...L’azienda milanese ha scelto il grande evento nella campagna inglese per mostrare tre nuovi prodotti sviluppati per le diverse esigenze della mobilità contemporanea, in strada e in pista ...