Pirateria online | la legge fermerà gli irriducibili del ‘pezzotto’?

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Fatta la, trovato l'inganno. Almeno, fatta laè partita la corsa a trovare il prossimo inganno. Glidel 'pezzotto' non si vogliono fermare neanche di fronte all'approvazione del Ddl antiper contrastare la diffusione illecita di opere audiovisive, tutelate dal diritto d’autore, attività che ogni anno causa la perdita di milioni di euro per lo Stato e per gli operatori, come Sky, Dazn e Netflix. "E' tecnologia contro tecnologia, e la tecnologia illegale è sempre più veloce di quella legale", confida un utente da sempre fedele al 'pezzotto', che di mestiere peraltro fa proprio l'informatico ad alto livello, e si dice sicuro che "in qualche modo, una soluzione per portare avanti le trasmissioni pirata, entro l'inizio del prossimo campionato, la trovano. Non esiste un ...

"Laè sempre esistita e ha sempre trovato il modo di aggirare le leggi. Sarà così anche questa volta. L'abbonamento non lo faremo mai, non ci piegheremo". (Di Fabio Insenga)Approvato il disegno di legge antidigitale, che promette pugno di ferro contro la diffusione illegittimae streaming dei materiali coperti da copyright. Tra le novità più importanti il potere per gli organi preposti ......delle tv in abbonamento come Sky Netflix o Dazn - era nato per contrastare la diffusionedi ...prevede sanzioni penali e un aumento dell'importo delle sanzioni pecuniarie contro la...

Pirateria online, come funziona la nuova legge contro WIRED Italia

Promette vita dura alla pirateria online la nuova legge che darà più poteri all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per bloccare le piattaforme che offrono eventi sportivi, film e serie tv. I ...La contraffazione produce un danno quantificabile, in termine di PIL, da oltre 700 milioni, generando una perdita occupazionale stimabile in 9.400 posti in meno.