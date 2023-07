Piero Pelù | i dottori si sono pronunciati | non c’è niente da fare | La notizia che non volevamo sentire

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 13 luglio 2023) Brutte notizie per i fan di: il cantante ha comunicato una terribilesui social. Per lui non c’èda. I fan dimolto preoccupati dopo l’improvviso annuncio del cantante sulle sue condizioni di salute. Il rocker ha pubblicato un aggiornamento sui social spiegando che purtroppo si trova costretto ad annullare il tour. Unache ha scosso la fanbase del cantante e dei Litfiba, il gruppo guidato proprio dal rocker e da figure come Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi. Il gruppo è nato nel 1980 a Firenze e ha cominciato reinterpretando il sound della new wave. Negli anni novanta, invece, i Litfiba siorientati prima al rock latino e poi al ...