Percorsi abilitanti | Pittoni Lega | “Col nuovo meccanismo si possono accorciare i tempi”

(Di giovedì 13 luglio 2023) "A qualcuno sembra dare quasi fastidio che per iformativiall'insegnamento gli 'ingabbiati' (docenti di ruolo che chiedono altre abilitazioni) abbiano ottenuto il via libera a lezioni anche 100% online". L'articolo .

L'appuntamento mette a confronto esempi sui modellialla finanza decentralizzata : nel ... La giornata del 4 ottobre prevede 7tematici in parallelo: Customer & Experience - colpire ...Le tecnologie emergenti stanno diventando fattoricruciali. La ricerca di Fujitsu mostra ...proprietari che fanno previsioni per la manutenzione preventiva in base ai chilometrie a ...per la scuola secondaria, DPCM 60 CFU: la pubblicazione del Decreto dovrebbe essere ormai non troppo lontana e seppure se ne conosca l'impianto generali, ci sono ancora alcuni ...

Percorsi abilitanti DPCM 60 CFU, prevista “significativa quota di riserva” per docenti con servizio. Valditara lo annuncia al question time Orizzonte Scuola

Percorsi abilitanti per la scuola secondaria, DPCM 60 CFU: la pubblicazione del Decreto dovrebbe essere ormai non troppo lontana e seppure se ne conosca l'impianto generali, ci sono ancora alcuni aspe ...Sarà inaugurata sabato 15 luglio, alle ore 17.30, al museo Athena di Via Carlo Piaggia a Capannori, la mostra di pittura "Percorsi" di Debora Vanuzzo. La tematica principale e filo conduttore dell'esp ...