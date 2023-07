Perché Meloni durerà a lungo | Mazza travolge la sinistra in tv Poi la sgancia la bomba

(Di giovedì 13 luglio 2023) A In Onda, il talk show condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, sul banco degli imputati c'è il governo. La puntata si apre con l'analisi del caso-Santanché, del caso-Delmastro e delle indagini su Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato. Ospiti Giovanni Floris, conduttore di Di Martedì, Mauro, ex direttore di tg Rai e la vicedirettrice della Stampa, Annalisa Cuzzocrea. Cuzzocrea e Floris picchiano duro sullacriticando anche le sue ricette economiche che fino a prova contraria hanno portato a un taglio delle tasse e anche una iniezione di liquidità nelle tasche delle famiglie in difficoltà con la carta "Dedicata a te".spiega bene cosa accadrà rispondendo a Floris e Cuzzocrea: "Io credo che l'orizzonte politico dellasiae ...

Una dilazione continua che faceva trasparire l'effettiva volontà di non cambiare nulla,alla ... né Giorgiané tantomeno Matteo Salvini hanno sposato questa causa. Influenze e lobby ...Sono stato espulsoero scomodo. Ma ormai guardo avanti, per me la Lega appartiene al passato. A me piace Giorgiacome presidente del Consiglio. Ma è sotto gli occhi di tutti la ...... anzitutto i conservatori di Giorgiama anche le convergenze sui dossier coi sovranisti di ... "Ma Weber fa cosìora ci sono le elezioni", fa spallucce il capodelegazione Pd Brando Benifei. ...