Perché la Turchia ha accettato l’ingresso della Svezia nella Nato no | non per entrare nell’Ue

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo una «sessione di riscaldamento» durata più di un anno, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha finalmente dato il suo via libera all’adesionedurante il vertice di Vilnius. L’assenso del leader turco non era affatto scontato, nonostante la mediazione del Segretario generale Jens Stoltenberg e i compromessi fatti da Stoccolma. Il Paese scandinavo infatti ha dovuto aggiornare le sue leggi nazionali sul terrorismo per venire incontro alle richieste turche e poche settimane fa è arrivata anche la prima estradizione indi un uomo curdo vicino al Partito dei lavoratori curdo, il Pkk. Alla fine però un compromesso è stato raggiunto, anche se Erdogan ha saputo sorprendere ancora una volta i suoi alleati riportando al centro del dibattito l’adesione all’Unione europea. ...