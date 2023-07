Perché la difesa dell’Ucraina è una causa di destra

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Sostieni l’Ucraina? Ma non mi dire che sei diventato un Dem?!” “Io sapevo che eri di, ma proprio non riesco a capiresull’Ucraina vai con la sinistra. Che delusione!” Chi scrive, di domande e di commenti del genere ne ha sentiti e letti molti. E probabilmente è un fenomeno comune, per tutti coloro che, pur identificandosi con i valori e con la politica della(cattolica o laica, liberale o sovranista che sia), si ritrova contro tutta o quasi la sua “curva” quando prende posizione in. Ultra-polarizzazione Nel mondo ultra-polarizzato di oggi, l’Ucraina è diventata unadi sinistra. Anzi, come dice il commentatore conservatore Tucker Carlson è “la nuova religione della sinistra”. I Dem fanno di tutto per alimentare questa polarizzazione. ...