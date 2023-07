E non solo per il prevedibile veto russo, nel caso di un voto: ma anchenessun Paese si è ... E la stessa María Isabel Salvador, la Speciale rappresentante Onu per, ha dichiarato che questo ..."Per questo motivo sto cercando di spostare più bambini possibili, almeno i più grandi, 5 maschi e 5 femmine di 15 anni,li prendono per farne bambini soldato e per abusare delle femmine." Per ...Nel 1999 è tornato negli Stati Unitieletto Priore Provinciale della sua Provincia "Madre ... Il 12 luglio 1995 Giovanni Paolo II lo ha nominato Nunzio Apostolico ade gli ha conferito il ...

Perché Haiti è in mano alle bande armate Internazionale