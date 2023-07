Perché Ahsoka è un appuntamento da non perdere | la novità che fa da collante a tutte le serie di Star Wars

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nell'universo televisivo dic'è sempre stato un pizzico di. La ex allieva jedi di Anakin Skywalker, che poi ha lasciato in circostanze poco chiare l'ordine dei cavalieri dopo alcune avventure al fianco del futuro Darth Vader e di Obi-Wan Kenobi, è nata come personaggio nel 2008 per il film di animazione: The Cloneche fece da pilota a un'omonimatv. Da allora, la si è vista tanto in altri cartoni animati (Rebels,: Forces of Destiny,: Tales of the Jedi), doppiata da Ashley Eckstein, quanto in carne e ossa, interpretata da Rosario Dawson nei recenti successi tv The Mandalorian e The Book of Boba Fett. ...