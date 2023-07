Per un’Europa nel futuro Il discorso di Mario Draghi a Cambridge

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Signore e signori, è un grande onore tenere la lecture Martin Feldstein di quest’anno. Sono profondamente grato a Jim Poterba e al National Bureau of Economic Research (Nber) per l’invito. Il Nber è un pilastro del pensiero economico mondiale. Avete orientato il lavoro dei policymaker e avete contribuito a rendere il mondo un posto migliore. Sono personalmente molto grato per le ricerche che avete prodotto durante il periodo in cui ho lavorato per il governo e per le banche centrali. Vorrei anche rendere omaggio a Martin Feldstein. Per tutta la mia carriera è stata una figura dominante, e di fatto è stato grazie a un suo invito che ho partecipato al primo Summer Institute nel 1978. Il suo lavoro nelle politiche fiscali, nell’economia pubblica e nei comportamenti dei risparmiatori ha trasformato il modo in cui pensiamo a intere aree di ricerca. Le ricerche di Marty hanno sempre unito ...