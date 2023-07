Paura | Reese Witherspoon e la scena di sesso con Mark Wahlberg | Non avevo alcun controllo | non è stato bello

(Di giovedì 13 luglio 2023)ricorda quando, a 19 anni, ha dovuto tener testa al regista dirifiutando unaditroppo esplicita.torna a parlare pubblicamente delle difficoltà affrontate nell'essere una giovane attrice a Hollywood sotto lo sguardo maschile. La fondatrice della casa di produzione Hello Sunshine ha raccontato ad Harper's Bazaar l'esperienza vissuta sul set del thriller erotico del 1996,, girato quando aveva 19 anni e la sgradevolediconche le èchiesto di girare, un momento davvero spiacevole perché sentiva di non avere ildella situazione. ...

Peacock ha diffuso oggi il folle trailer di Twisted Metal, la serie tv liberamente ispirato al famoso videogame per console.Stasera, 1 luglio 2023, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, in prima serata, a partire dalle 21:00, va in onda Paura, un thriller del 1996 diretto da James Foley. Christopher Crowe ha scritto l ...