Pattinaggio artistico a rotelle | a Piancavallo i Campionati Italiani 2023 di danza Il programma dell’evento

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) Una prima volta storica. Andata in archivio in quel di Ponte Di Legno la prima fase dedicata al singolo, alle coppie e all’inline, idisi sposteranno a, località friulana che ospiterà le competizioni dellae della Solo Dance, accorpate in solitaria in un un evento unico indal 17 al 22 luglio. Saranno delle gare semplicemente eccezionali. Le specialità in questione infatti grazie all’enorme contributo del Rollart sono diventate sempre più avvincenti, spettacolari e soprattutto imprevedibili. Senza praticamente alcuna gerarchia prestabilita sarà lotta vera in ogni segmento, con tanti pattinatori motivati a centrare un piazzamento di lusso per ...