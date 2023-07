Passiamo con la Norvegia | chi fa la guerra a Londra | scatta la rivolta

(Di giovedì 13 luglio 2023) Le Orcadi potrebbero lasciare il Regno Unito per diventare un territorio autonomo della. Il leader del consiglio delle isole al largo della Scozia, James Stockan, ha presentato una mozione per esplorare le "connessioni nordiche", oltre a esaminare le strutture di governo delle dipendenze della Corona come Guernsey, Jersey e l'Isola di Man. Le Orcadi, 70 isole a nord della Scozia di cui solo 20 abitate, sono alla ricerca di una maggiore autonomia che potrebbe spingersi anche a sostituirecon Oslo. La mozione indipendentista è stata approvata nei giorni scorsi dal consiglio locale di Kirkwall ed è stato così deciso di esplorare "forme alternative di governo". "Abbiamo fatto parte del regno norreno molto più a lungo di quanto siamo stati con la Gran Bretagna", sottolinea Stockan. Le Orcadi sono rimaste sotto il controllo norvegese e ...

