Pasquale Giacometti | “Il Napoli con Mauro Meluso ha un ds capace e navigato”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il Direttore di Spazio, non ha dubbi ed esprime soddisfazione per la nomina dicome Direttore Sportivo della SSCè un uomo che viene dalla gavetta e le esperienze pregresse l’hanno forgiato. È passato da piazze difficili ed esigenti come Foggia, Pisa e Lecce. A La Spezia ha compiuto il suo capolavoro, portando il club ligure in Serie A e conquistando un’insperata salvezza. Un uomo del Sud, legatissimo alla famiglia, che oggi, con l’occasione di lavorare al, raccoglie quanto seminato in un’intera vita da grande professionista». Così il Direttore di Spazio, che commenta la notizia della ...

Tuttavia, come segnala il giornalista, il Napoli non ha esercitato l'opzione di rinnovo. Ultime notizie . Ciò significa che a meno che non si trovi un accordo nei prossimi giorni, ...Tuttavia, come segnala il giornalista, il Napoli non ha esercitato l'opzione di rinnovo. Ultime notizie . Ciò significa che a meno che non si trovi un accordo nei prossimi giorni, ...