... Nicoli e Artistico nuovi rinforzi Sport [ 13/07/2023 ] Taranto,Cristian Riggio Sport [ 13/07/... proveniente dalCalcio 1913. L'attaccante romano classe 2002, è cresciuto nel settore ...le sue parole: "Ringrazio il direttore, la società, il mister e tutto ilCalcio per questa grande opportunità per me. E' un'occasione importante, gli sono grato ed []...Ildel Presidente Krause, che ha già investito oltre 300 milioni dal suo arrivo nella città ducale , viene già da due stagioni di purgatorio in Serie B che non hanno portato alla pronta ...

Parma, ecco l'alternativa a Coda del Genoa Calciomercato.com

L'agente di Buffon svela il futuro del portiere del Parma, ecco tutti i dettagli riguardo il destino dell'estremo difensore ...(www.parmacalcio1913.com) – Le dichiarazioni del crociato Anthony Partipilo, rilasciate durante la conferenza di presentazione nella sala stampa del Centro Sportivo ...