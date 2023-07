(Di giovedì 13 luglio 2023) Operazione valutata da Gazzetta.it 50 milioni di euro bonus esclusi. Il canale tv streaming del gruppo Paramount Global (ex Viacom - Cbs) è quindi Official Front Jersey Partner presente...

Il canale tv streaming del gruppoGlobal (ex Viacom - Cbs) è quindi Official Front Jersey Partner presentemaglie della Prima Squadra maschile e femminile e della Primavera in tutte ...Confermate le indiscrezioni di queste settimane: dopo il rinnovo con lo sponsor tecnico Nike, ecco comparire come main sponsor+, già presentedivise nerazzurre per le ultime due ...Si tratta di+ che, dopo essere apparsodivise per le ultime due gare della scorsa stagione, ha rinnovato il propio accordo da 20 milioni di euro annui per le prossime 3 stagione. Il ...

Paramount+ sulle maglie dell'Inter per tutto il campionato Primaonline

Doveva essere una sponsorizzazione “a termine”. Paramount+ sul petto dei giocatori dell’Inter in occasione dell’ultimo match del campionato scorso contro il Torino e soprattutto per la finale di Champ ...Paramount+ e FC Internazionale Milano confermano il proseguimento della partnership per la stagione 2023/24. Il servizio di streaming premium, lanciato in Italia meno di un anno fa, sarà il main spons ...