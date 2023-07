Pallanuoto | Mondiali 2023 | il regolamento dei gironi | chi si qualifica | cosa succede a pari punti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Stanno per scattare idimaschile e femminile, in calendario a Fukuoka (Giappone), da domenica 16 a sabato 29 luglio, che si disputeranno al Marine Messe Fukuoka Hall B: il Setterosa di Carlo Silipo è stato inserito nel Girone C, con Argentina, Sudafrica e Grecia, mentre il Settebello di Alessandro Campagna giocherà nel Girone B, nel quale affronterà Francia, Canada e Cina. Il format è identico per uomini e donne: in ciascuno dei due tornei al termine della fase ala prima classificata si qualificherà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza disputeranno gli ottavi. Va ricordato che si qualificheranno alle Olimpiadi digi 2024 le finaliste della competizione. Il Setterosa esordirà domenica 16 contro l’Argentina alle ore 09:00, poi martedì 18 ...

... oltre al nuoto , infatti, in Giappone si competerà nei tuffi, nuoto in acque libere ,, nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze .di nuoto di Fukuoka: campioni in carica per ...Manca sempre meno per idi Fukuoka in programma, per la, dal 16 al 29 luglio e visibili sui canali di Sky Sport. Gli azzurri, vicecampioni del mondo in carica, affronteranno la Francia nel match d'...A febbraio 2024 un'altra rassegna iridata 'Idi nuoto ormai sono ogni anno, li fanno ... È il caso del nuoto in acque libere, dei tuffi e della. Nel calendario le gare in acque ...

Dopo i grandi successi l'anno scorso a Budapest, a Fukuoka, da venerdì 14 a domenica 30 luglio, si nuoterà e ci si tufferà per l'oro e per il pass olimpico. Chi vincerà sarà il campione mondiale meno ...Al via stanotte i Mondiali di nuoto di Fukuoka: chi vince l'oro resterà campione soltanto 6 mesi, ma in molte discipline si inseguono i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Scopri dove vederli ...