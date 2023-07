Pallanuoto | Mondiali 2023 | il girone del Settebello ai raggi X I quarti di finale sembrano essere assicurati

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tutto pronto per idiin quel di Fukuoka. Debutto lunedì nella prima mattinata italiana per ildi Sandro Campagna che in terra nipponica punta molto in alto. LA FORMULA DEI GIRONI Vista e rivista la formula per idi. Quattro raggruppamenti da quattro squadre: le prime di ognivanno direttamente aidi, mentre seconda e terza saranno impegnate negli ottavi. Ricordiamo che in palio per le finaliste ci sono due pass per Parigi 2024. I GIRONI DEIA: Stati Uniti, Australia, Kazakistan, GreciaB: Cina, Francia, Canada, Italia C: Croazia, Ungheria, Argentina, Giappone D: Sudafrica, Serbia, Montenegro, Spagna...

... nuoto in acque libere,, tuffi e nuoto artistico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare deidi ...Tutti i risultati, giorno per giorno, deidi Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 ... nuoto in acque libere,, tuffi e nuoto artistico. L'...Tuffi dalle grandi altezze aidi Budapest, 30 luglio 2017 Dove vedere idi ... delle acque libere, dei tuffi, delle grandi altezze, del nuoto artistico e dellariempiranno ...

Pallanuoto, Mondiali 2023: le convocate del Setterosa e dove può arrivare OA Sport

Da domani al 30 luglio in diretta su Sky e in streaming su Now i Campionati del Mondo di nuoto - World Aquatics Fukuoka 2023. Un evento che metterà in palio ben 76 titoli mondiali, dove l’Italia schie ...L’appuntamento più importante della stagione della scherma è ormai alle porte. Dal 22 luglio fino al 30 luglio a Milano si terranno i Mondiali e c’è davvero grandissima attesa per un’Italia che si pre ...