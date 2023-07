Pallanuoto | Mondiali 2023 | i convocati del Settebello e dove può arrivare

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si apprestano a partire idiin quel di Fukuoka e le speranze dell’Italia sono ovviamente sul, che nelle ultime due edizioni, tra Gwangju e Budapest, ha conquistato un oro ed un argento. La banda di Sandro Campagna ambisce ovviamente all’ultimo atto, la finale, giocata sia nel 2019 che nel, in entrambi i casi contro la Spagna. Quest’anno in palio anche due pass olimpici per Parigi 2024, ma soprattutto c’è voglia di riscattare la delusione iridata arrivata con gli iberici lo scorso anno (sconfitta ai rigori). L’ossatura della rosa delresta praticamente la stessa vista e rivista negli ultimi eventi: l’unica novità tra i quindici, in una manifestazione importante, è rappresentata da Francesco Condemi, attaccante classe 2003 dell’Ortigia. Per il resto il ...

I ragazzi di Alessandro Campagna sfidano Francia, Canada e ...di Nuoto - Fukuoka 2023, il calendario Venerdì 14 luglio ore 2, Nuoto Artistico " Solo ... Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW ore 9,Femminile " Italia - Argentina, Sky ...Il torneo difemminile scatterà da domenica 16 a venerdì 28 luglio e si disputerà al ... tra poche ore si torna in campo in Serie A dopo la pausa per i, poi al via MotoGP, F1, le ...

