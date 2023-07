Pallamano | European Cup 2023 24 | otto squadre italiane vi parteciperanno Ecco quali

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) Verso la stagione-2024, con la certezza di partecipare all’Cup maschile e femminile. La EHF (Handball Federation) ha infatti reso pubblica la lista delleiscritte alle competizioni continentali.Cup maschileSaranno ben 76 leal via, in ottica italiana vi saranno: gli scudettati della Sidea Group Fasano, i vicecampioni d’Italia della Raimond Sassari e le semifinaliste Brixen e Merano. L’elenco completo delle 76iscritte è consultabile qui.Cup femminile In questo caso saranno 59 leal via, per l’Italia ai nastri di partenza ci saranno: le campionesse d’Italia della Jomi Salerno, la finalista AC Life Style Erice e poi Brixen Südtirol e Cassa Rurale ...