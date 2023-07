Palinsesti Real Time 2023 2024 | Benedetta Rossi in access | Giulia De Lellis alle prese con le coppie in crisi

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 13 luglio 2023)Non solo il Nove, Warner Bros. Discovery hantato idi tutti i canali del gruppo. Andiamo a scoprire quali programmi e volti vanno a formare l’offerta di: tutti i programmisi affaccia alla nuova stagione tra sore riconferme. Nuovo è lo show della “food star”, per la prima volta alla conduzione di un programma dell’del canale. Sarà Ricette d’Italia – Il Gusto della Sfida (da settembre): in ogni episodio, quattro cuochi non professionisti si ...