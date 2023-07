PALINSESTI NOVE | L’OFFERTA TELEVISIVA DELLA STAGIONE 2023 2024

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 13 luglio 2023) Oggi alle ore 11:00 sono stati presentati idi Warner Bros Discovery. L’azienda ha presentato le novità che spaziano dall’intrattenimento ai giochi. Su, come noto da tempo, sbarcano Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che Tempo Che Fa. La trasmissione partirà alle ore 19:30 con un’anteprima a cura di Nino Frassica, alle 20:00 il programma vero e proprio e infine alle 22:00 il famoso “Tavolo“. Nel cast entreranno Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani. Katia Follesa condurrà uno show comico dal titolo Comedy Match. In sostanza saranno delle sfide tra due squadre di comici con capitani Maria Di Biase e Marta Zoboli. Dal 22 settembre partirà la nuova edizione di Fratelli di Crozza e in seconda serata Accordi & Disaccordi nella prima parte dell’anno e La Confessione negli ultimi mesi di garanzia. Tornerà anche Little Big Italy e Il ...