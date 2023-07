PALINSESTI NOVE | L’OFFERTA TELEVISIVA DELLA STAGIONE 2023 2024

(Di giovedì 13 luglio 2023) Oggi alle ore 11:00 sono stati presentati idi Warner Bros Discovery. L’azienda ha presentato le novità che spaziano dall’intrattenimento ai giochi. Su, come noto da tempo, sbarcano Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che Tempo Che Fa. La trasmissione partirà alle ore 19:30 con un’anteprima a cura di Nino Frassica, alle 20:00 il programma vero e proprio e infine alle 22:00 il famoso “Tavolo“. Nel cast entreranno Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani. Katia Follesa condurrà uno show comico dal titolo Comedy Match. In sostanza saranno delle sfide tra due squadre di comici con capitani Maria Di Biase e Marta Zoboli. Dal 22 settembre partirà la nuova edizione di Fratelli di Crozza e in seconda serata Accordi & Disaccordi nella prima parte dell’anno e La Confessione negli ultimi mesi di garanzia. Tornerà anche Little Big Italy e Il ...

noi siamo qui che competiamo non solo con Rai e Mediaset, ma anche con Sky, Tv8,. Lo facciamo con una sola rete. Quella giusta considerazione di Berlusconi, non è valida oggi. Lo facciamo senza ...Comunque ha chiamato le cose con il suo nome. Fabio Fazio, alla presentazione deidi Discovery per la prossima stagione autunnale dove sarà protagonista sul canale, ha definitivamente chiarito la vicenda del suo addio alla Rai. "Non siamo stati cacciati. Se hai un ...... giovedì 13 luglio, abbiamo finalmente scoperto quali saranno le novità e le grandi conferme previste per la stagione 2023/2024: ecco tutto quello che ci aspetta sul canale, le ...

A Milano sono stati presentati i Palinsesti Warner Bros Discovery 2023-2024. Ecco tutte le novità e i programmi che vedremo in autunno-inverno in tv!Fabio Fazio ci tiene a mettere subito le cose in chiaro: «Non siamo stati cacciati dalla Rai. Se a marzo, hai un contratto in scadenza a giugno, non arrivano risposte, pensi legittimamente ...