Palinsesti Nove 2023 2024 | Fazio dal 15 ottobre con Che Tempo Che Fa | Follesa debutta con Comedy Match | speciale sull’Ares Gate

(Di giovedì 13 luglio 2023)e Littizzetto Warner Bros. Discovery ha presentato questa mattina icon la grande novità, annunciata da, del, che arruola Fabioe Luciana Littizzetto. Il duo ex Rai 3 porterà dal 15, ogni domenica in prima serata, CheChe Fa. Altra novità del canale sarà lo show comico condotto da Katia, dal titolo; si tratta di una battaglia di improvvisazione e “sfide fisiche” tra due squadre di comici capitanate da Maria De Biase e Marta Zoboli. E’ confermato, dal 22 settembre, il venerdì sera di Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza. Ritornano a settembre anche Little Big Italy di Francesco Panella e ...