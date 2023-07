Palermo | Mirri non ci sta | «Serie B rischia di slittare? Eliminare i ripescaggi sarebbe d’aiuto al calcio»

Lo ha detto il presidente del, Dario, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Desplanches dal Vicenza Sui giovani stiamo lavorando per dare un po' di freschezza e incoscienza ...Queste le dichiarazioni del presidente del, Dario, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport a cura di Nicola Binda in cui ripercorre il percorso rosanero.evidenzia ...Lo ha detto il presidente del, Dario, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Desplanches dal Vicenza Sui giovani stiamo lavorando per dare un po' di freschezza e incoscienza ...

Palermo, Mirri: “Abbonamenti Tifosi capaci di tutto. City Group top, Zamparini…” Mediagol.it

È il club che s’è mosso di più sul mercato: "Dobbiamo crescere e fare meno errori. E per i 50 anni da tifoso mi regalo Marassi" ...Dario Mirri, presidente del Palermo, ha parlato a Gazzetta dello Sport in merito alla famosa X del calendario di B: "Un gravissimo danno al lavoro del presidente Balata. La B sta subendo ...