Direttamente dal ritiro di Ronzone, Eugenioè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli obiettivi del. La prossima è una stagione importante e l'allenatore, come la squadra del resto, punta ad alzare l'asticella: "......delripartono in questa stagione con grande entusiasmo . Una voglia di ripartire che è sospinta anche da una campagna acquisti che, ad oggi, ha già portato agli ordini di Eugenio...Calcio SquadraIldi Eugeniocontinua a svolgere un lavoro particolarmente intenso in ritiro, in questa prima fase di Ronzone. Prima dell'allenamento pomeridiano è stato presentato in conferenza stampa ...

Palermo, Corini: “Non siamo la squadra favorita ma vogliamo essere protagonisti” ItaSportPress

Doppio allenamento oggi a Ronzone per il Palermo allenato da Eugenio Corini. La squadra di mattina ha svolto un'attivazione e circuit.L’operazione antimafia Metus, che ha portato all’arresto di undici persone, ha visto impegnati i carabinieri non solo a Palermo, ma anche nella provincia di Belluno. Matteo Pandolfo, 47 anni, uno degl ...