Pacifico | offerta del Bologna e inserimento dell’Inter La situazione

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilha presentato un’ufficiale per Patricio. Sul difensore uruguaiano del Defensor, si è inserita anche l’Inter. Il punto.– Queste le parole di Gianluca Di Marzio su Twitter. “Ilha presentato un’ufficiale per Patricio, difensore uruguaiano 2006 del Defensor e ora attende una risposta. Sul giocatore si è inserita anche l’Inter che invece deve ancora formulare la proposta“. Fonte: Twitter Gianluca Di Marzio Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati