...radar della diplomazia navale italiana non esiste solo il mare. Sono ormai anni che l'Italia si muove infatti molto efficacemente in Asia Orientale e specialmente nel teatro indo -, ...Mentre Roma cerca dunque di crearsi un posto nell'Indo -, forse anche a spese di altri partner europei, da affiancare al suo rinnovato impegno in Nord Africa e Medioriente, Tokyo intende ...

Pacifico Nostrum. Zitta zitta, l'Italia stringe patti in tutta l'Asia orientale ... L'HuffPost

Vecchi e nuovi partenariati, strategici, di sicurezza e militari, con Giappone, India, Corea e non solo. La presa di coscienza che bisogna diventare attori ...