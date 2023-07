Outfit e tagli capelli | il blazer beige di Serena Autieri e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 13 luglio 2023)segue sempre le ultime tendenze della moda e ovviamente lancia tante nuove ispirazioni per molte donne. Recentemente ha sfoggiato une questo può essere scelto nelle serate più fresche dell'estate 2023. Inoltre si può realizzare anche il suolunghi, per avere uno stile irresistibile. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire attentamente tutte le novità dei prossimi mesi. Tendenzefine estate 2023 L'attrice ha indossato una canotta di colore bianco. Si tratta di un modello molto comodo da portare e con le spalline larghe.ha abbinato dei pantaloni a palazzo di colore. Il capo in questione è a vita alta e sono presenti delle tasche laterali. Le pieghe sul davanti ...