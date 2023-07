Ospiti negli hotel Versilia | scoppia il finimondo | cosa si prendono gli immigrati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) In piena emergenza immigrazione oggi come allora, il ministero dell'Interno si era trovato a dover smistare su tutta la Penisola i clandestini che continuavano ad arrivare con i centri di accoglienza della Sicilia al collasso. Era l'estate del 2016: il bando stabiliva che cinquanta richiedenti asilo sarebbero stati “piazzati” nella Capalbio radical chic. Apriti cielo. La “sinistra al caviale” dell'ultima spiaggia, storica meta delle vacanze di quell'intellighenzia che predica l'accoglienza non ne volle sapere di ospitarli. Urla, strepiti e barricate. E dopo un lungo braccio di ferro, i radical chic erano riusciti a far cambiare idea al Viminale. Ci risiamo. Sempre in Toscana, e in piena stagione turistica. Quest'anno però si punta alla, dove glidovrebbero mettere a disposizioni dei migranti camere con pensione completa (pernottamento, ...