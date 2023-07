Orsa Jj4 e Mj5 | tra domani e lunedì la sentenza sull’abbattimento

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio di Stato non si pronuncerà oggi sulla sorte degli orsi Jj4 e Mj5. Laè attesa traprossimo. Lo dichiara all'AdnKronos l'avvocato della lega Nazionale difesa del cane, Paolo Letrari, che insieme agli avvocati delle associazioni Leal, Lav e Oipa sono stati ascoltati oggi al Consiglio di Stato. "Sono 10 anni che portiamo avanti le nostre battaglie e nel corso degli anni abbiamo visto un peggioramento costante. Noi non vogliamo che la questione diventi motivo di campagna elettorale", conclude Paolo Letrari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il Consiglio di Stato non si pronuncerà oggi sulla sorte degli orsi Jj4 e Mj5. La sentenza è attesa tra domani e lunedì prossimo. Lo dichiara all'AdnKronos l'avvocato della lega Nazionale difesa del c ...