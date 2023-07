Oroscopo Paolo Fox 14 luglio 2023 | venerdì dubbioso per Sagittario | Gemelli logico

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 13 luglio 2023) L'diFox del 14si forma sotto la Luna in. Nel giorno dell'anniversario della Presa della Bastiglia c'è chi combatterà con dei dubbi e chi, invece, sarà pieno di logica e intuitività. Senza perdere altro tempo, passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di14, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.14diFox: Ariete, Toro,Ariete - L'diFox dell'Ariete non esclude a priori che in giornata possiate avere un incontro destinato a rivelarsi speciale. Le stelle, inoltre, ...