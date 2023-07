in lieve aumento in avvio di contrattazioni: il contratto spot è a 1.958,68 dollari in rialzo dello 0,07%. .E però, oltre alla presenza ormaidal 2021 del GP di Gedda, è da segnalare che, dal 2020, ... Kanté, Koulibaly, Brozovic, Mendy e Ruben Neves, oltre al Pallone d'in carica Karim Benzema. ...L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmentesu 1,102. L'mantiene la posizione sostanzialmentesu 1.936,1 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il ...

Oro stabile in avvio a 1.958,68 dollari - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Oro in lieve aumento in avvio di contrattazioni: il contratto spot è a 1.958,68 dollari in rialzo dello 0,07%.(Teleborsa) - I mercati europei si muovo in positivo, Piazza Affari compresa, con l'attenzione degli investitori che è oggi rivolta sull'inflazione statunitense nel mese di giugno. Intanto, l'indice d ...