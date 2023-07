Ornella Muti non sarò concorrente al GF Vip faccio l’artista non il trash

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’attriceha categoricamente smentito la sua partecipazione alla prossima edizione del reality Mediaset.nemica dei reality show? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a sentire quanto dichiarato dall’attrice in merito a una sua rumoreggiata partecipazione alla prossima edizione del GF Vip. La, aveva già recentemente detto chiaramente di non apprezzare programmi come

nemica dei reality show Sembrerebbe proprio di sì, almeno a sentire quanto dichiarato dall'attrice in merito a una sua rumoreggiata partecipazione alla prossima edizione del GFVip . La ...Novità della nuova edizione, la prima targata Warner Bros Discovery, saràVanoni. Nello ... "Ci ho parlato a lungo ma loro", ha ribattuto il conduttore, fiducioso per la nuova avventura. ...Difatti ha rivelato di essere venuto a sapere che Signorini starebbe accarezzando l'idea di avere nella casa più spiata dagli italiani quattro personaggi davvero di peso:, Claudia Gerini,...

Giostra Cavalleresca di Sulmona, torna lo storico evento con madrina Ornella Muti ilGiornale.it

Ornella Muti ha rotto il silenzio sulla sua presunta partecipazione al GF Vip e ha spiegato perché non sarebbe sua intenzione prendere parte al programma.Insomma Ornella Muti dice no al Grande Fratello VIP/Grande Fratello MIX. E non è la sola ad aver deciso di dire pubblicamente qualcosa, dopo le notizie circolate nelle ultime ore. Il no grazie è ...