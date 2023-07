Ornella Muti e Claudia Gerini commentano il gossip sul Grande Fratello Vip

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 luglio 2023)verso ilVip? I loro nomi accostati al reality di Alfonso Signorini hanno fatto molto rumore e ciò non è granché piaciuto alle attrici. “Si dice che per ilsi stia pensando a almeno tre personaggi importanti di livello: si sognano tipo, Manuela Arcuri o Filippo Timi” – ha scritto Ivan Rota su Dagospia – “In pratica, si stanno cercando persone famose per la loro professione e non perché professionisti di reality”. Se Manuela Arcuri e Filippo Timi non hanno commentato,hanno categoricamente ...