Origgio | il Gruppo Akno ha rilevato l’ex Novartis di Origgio | gli scenari

(Di giovedì 13 luglio 2023) Chi è ilche hal’edificio deldie cosa intende realizzare? L’azienda lo spiega chiaramente nel suo sito internet, definendocomune strategico per la sua attività di logistica improntata sulla sostenibilità ambientale. La missione dinell’area deltrasforma le aree industriali dismesse in ...

I quattro pilastri DS La nuova serie è stata presentata ad(Varese), al The Box, in cui è ... Una gamma 100% elettrificata , primo brand delStellantis a farlo, con il focus sul lancio di ...I quattro pilastri DS La nuova serie è stata presentata ad(Varese), al The Box, in cui è ... Una gamma 100% elettrificata , primo brand delStellantis a farlo, con il focus sul lancio di ...

Ex Novartis, Akno: Origgio è strategico Il Notiziario

Chi è il Gruppo Akno che ha rilevato l’edificio dell’ex Novartis di Origgio e cosa intende realizzare L’azienda lo spiega chiaramente nel suo sito internet, definendo Origgio comune strategico per la ...