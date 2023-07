Oriana Marzoli ha un nuovo fidanzato? Arriva la risposta | “Ora parlo io”

(Di giovedì 13 luglio 2023)secondo gli ultimi gossip potrebbe avere già una nuova fiamma dopo la fine della relazione con Daniele Dal Moro.e Daniele, infatti, sembra abbiano definitivamente rotto. Il tutto risale a qualche settimana fa quando, durante una vacanza in Sardegna in compagnia di Micol Incorvaia e Giaele De Donà, i due hanno litigato. L'articolo

Elenoire Ferruzzi a Tag24 , ha commentato la recente (e nuova) rottura trae Daniele Dal Moro , sui ex compagni d'avventura del Gf Vip 7. Non è la prima volta che l'ex gieffina si espone negativamente sulla coppia , a Fanpage , di recente, aveva dichiarato: L'...Elenoire Ferruzzi la spara grossa e commenta la storia d'amore trae Daniele Dal Moro . La relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è finita parecchio male a pochi mesi di distanza dal termine del reality show. "e Daniele Mai ...Non c'è pace per gli Oriele , la coppia formata da Daniele Dal Moro e, nel corso della settima edizione del Gf Vip. L'ex tronista veneto e l'influencer venezuelana sono di nuovo ai ferri corti e come nella precedente occasione, sono tornati protagonisti ...

Grande Fratello Vip, ex gieffina contro Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: "Non sono mai stati assieme" ComingSoon.it

Una nota ex gieffina della settima edizione del Gf Vip, ha commentato la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ...Oriana Marzoli sembra aver voltato pagina dopo la fine della sua storia con Daniele Dal Moro e, secondo qualcuno, la donna avrebbe già una nuova ...