Oriana Marzoli ha lasciato Daniele Dal Moro in diretta? La verità

(Di giovedì 13 luglio 2023)Dalhanno condiviso una storia d’amore fatta di alti e bassi. Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, sembravano inseparabili, però, a distanza di qualche settimana le cose sono cambiate drasticamente. La loro recente separazione, nonostante il passare dei giorni, sta facendo ancora molto discutere. I diretti interessati, infatti, non smettono di lanciarsi frecciatine sui social, coinvolgendo anche i fan. La modella venezuelana, di recente, ha deciso di fornire qualche dettaglio in più sulla sua posizione. Le accuse ricevute, infatti, non le sono affatto andate giù. Potrebbe interessarti:Daldopo il litigio con: “Abbiamo parlato”risponde alle accuse: “Lasciare in ...

Non c'è pace per gli Oriele , la coppia formata da Daniele Dal Moro e, nel corso della settima edizione del Gf Vip. L'ex tronista veneto e l'influencer venezuelana sono di nuovo ai ferri corti e come nella precedente occasione, sono tornati protagonisti ...Daniele Dal Moro continua ad essere il protagonista assoluto del post Grande Fratello Vip . Tuttavia, mi viene da fare una riflessione: sarà un bene oppure no, proprio in queste ore è intervenuta sulla loro rottura. Daniele "perde la testa" dopo le precisazioni di: pagliacciata senza fine L'ex concorrente del GF Vip ha fatto delle ...Si tratta di Daniele Dal Moro, attualmente protagonista delle notizie di gossip per via della sua rottura con. L'ex gieffino, seguitissimo sul suo canale Twitch, durante una diretta ha ...

Gf Vip 7, Oriana Marzoli sbotta sui social: “Mi ha lasciata Daniele e..." Isa e Chia

L'ex tronista veneto di Uomini e Donne, tra i protagonisti della settima edizione del Gf Vip, ha replicato alle ultime dichiarazioni dell'influencer venezuelana.Con il passare delle ore spuntano dettagli inediti sulla burrascosa fine della storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro . I due ex concorrenti della settima edizione del ...