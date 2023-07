Ordine d’arrivo Tour de France 2023 tappa di oggi | Ion Izagirre vince in fuga | i big non si fanno male prima delle Alpi

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ionha vinto la dodicesimadelde. Lo spagnolo si è imposto in una frazione di 169 da Roanne a Belleville-en-Beaujolais, caratterizzata da tre GPM di seconda e terza categoria nella seconda parte della frazione. L’alfiere della Cofidis si è inserito in unada lontano e poi si è inventato la fagianata solitaria che ha sorpreso i compagni di giornata all’attacco. Il gruppo dei big ha lasciato fare, in classifica generale con cambia nulla. Continua a primeggiare il danese Jonas Vingegaard con 17 secondi di margine sullo sloveno Tadej Pogacar, più attardati Jai Hindley, Carlos Rodriguez, Pello Bilbao, Adam Yates e Simon Yates. Domani l’attesissimo arrivo in salita a Grand Colombier. Di ...