Orca attacca e uccide un grande squalo bianco | i ricercatori | “Uno degli eventi più rari del mondo marino”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Scontro tra titani. Un’unoe non gli lascia scampo. I film ci hanno da sempre insegnato a temere il, considerato tra i più grandi e feroci predatori della Terra. Eppure, negli ultimi anni, gli scienziati stanno ribaltando questo stereotipo. Infatti, oltre ad essere un animale in via d’estinzione (e ricordiamo, gli squali contribuiscono al benessere dell’ecosistema) negli ultimi tempi in Sudafrica è diventato preda delle orche. Port e Starboard, come le hanno ribattezzate i, sono infatti una coppia di orche ‘assassine’ che da un paio d’anni sta facendo strage di squali bianchi nella punta più estrema del Sudafrica. Il motivo? Si nutrono del loro fegato. Osservare un ...