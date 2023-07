Oppenheimer | Emily Blunt prende in giro Matt Damon per le sue battute nel trailer

(Di giovedì 13 luglio 2023)ha un sacco diprofonde nei, e la sua collega inlo ha preso inper questo. Nel corso dell'anteprima mondiale disi è presa gioco diper lemolto profonde che l'attore pronuncia nel corso dei varidel film di Christopher Nolan. "Ricordo che Chris Nolan disse: 'sarà entusiasta'", ha detto lasul red carpet. "Ha così tantemolto adatte per i". "Non è vero. Sto solo recitando la scena come se, sai, una battuta come questa fosse la cosa più importante accaduta ...

Come reso noto da Variety , gli studi anticipato di un'ora la prima di "" a Londra così ... in questo modo il cast composto da Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon ,Blunt e ...In una puntata del podcast Table for Two with Bruce Bozzi ,Blunt ha rivelato di voler ... L'attrice, che il 21 luglio debutterà nelle sale statunitensi nel filmdi Christopher Nolan ...... andiamo a cena fuori", raccontaBlunt. All'appello mancava una delle star del film: Cillian Murphy, l'attore protagonista che interpretava Robert, il fisico statunitense che ...

Red carpet anticipato di un’ora: così Cillian Murphy & Co. potranno posare per i fotografi e prendere parte alle interviste senza contravvenire alle regole del sindacato SAG-AFTRA ...Le prime reaction su Oppenheimer, l’ultima fatica di Christopher Nolan, sono non solo entusiaste, esprimono meraviglia, stupore e non fanno che aumentare l’attesa, per vedere in sala quello che promet ...