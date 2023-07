Open Fiber ottiene la certificazione per la Parità di genere

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) –ha ottenuto ladel sistema di gestione per ladi. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’azienda leader nel settore delle Ftth,to the home. A marzoha ottenuto anche laEsg (Environmental, social, governance) che si era aggiunta allasecondo lo standard ISO 50001. Si tratta di riconoscimenti che confermano “l’importanza del percorso intrapreso sui temi DE&I (Diversità, Equità e Inclusione, ndr.) e l’impegno dinegli ambiti relativi alla sostenibilità e alla gestione degli aspetti ambientali, sociali e di governance”, scrive l’azienda nel suo comunicato. Nel ...

Il riconoscimento conferma il percorso di crescita dell'aziendaha ottenuto la Certificazione del sistema di gestione per la Parità di Genere. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l'azienda leader nel settore delle Ftth,to the home. A ...L'illecito è andato avanti per un mese circa, risolutivo l'avvio del procedimento istruttorio da parte dell'AGCM del 6 luglio 2021 ( innescato dalle rimostranze di Sky, WindTre e): ad ...Attualmente ricopre, tra gli altri, il ruolo di Sindaco effettivo diS.p. A. ed è stata designata dal Mibac nel Collegio dei Revisori della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti ...

Open Fiber. Quale futuro È a rischio la continuità aziendale Key4biz.it

Open Fiber ha ottenuto la Certificazione del sistema di gestione per la Parità di Genere. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’azienda leader nel settore delle Ftth, Fiber to the home.L’attenzione alle persone e la valorizzazione delle loro unicità è da sempre un punto di forza e ricchezza per Open Fiber, che in questi giorni ha ottenuto la Certificazione del sistema di gestione pe ...