Onu | Allarme fame sempre alto | colpiti in 735 milioni

Nel mondo anche per il 2022, nonostante qualche modesto progresso, continua a rimanere sempre alto l'per la fame globale e l'obiettivo di eliminare l'emergenza al 2030 non sara' raggiunto "senza un cambio di rotta". 13 luglio 2023A lanciare l'sono l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), il Fondo delle Nazioni Unite ...PAKISTAN - ISLAM -Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha approvato una ... IRAN Un ex funzionario del ministero del Welfare lancia l''malnutrizione' in Iran, nazione a ...

Onu lancia allarme fame in aumento: colpiti 735 milioni OnuItalia

