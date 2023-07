(Di giovedì 13 luglio 2023) Tetti scoperchiati, caduta di alberi e di infissi, pali dell'elettricità divelti,dieci persone evacuate, interruzione nell' erogazione dell'energia elettrica in vari comuni della pedemontana e ...

Tetti scoperchiati, caduta di alberi e di infissi, pali dell'elettricità divelti, oltre dieci persone evacuate, interruzione nell' erogazione dell'energia elettrica in vari comuni della pedemontana e ...Un'disi è abbattuta su alcune zone del Nord Italia dalla serata del 12 luglio. Temporali soprattutto a Milano, nel Varesotto, nel Bresciano e in provincia di Novara. Disagi all'aeroporto ...Prosegue l'di caldo in Italia che giovedì 13 luglio investirà soprattutto il Centro. Dieci le città ...e nubifragi al Nord Il, invece, ha già colpito il nord della Lombardia:...

Ondata di maltempo in Fvg, oltre 500 chiamate di soccorso Agenzia ANSA

Tetti scoperchiati, caduta di alberi e di infissi, pali dell'elettricità divelti, oltre dieci persone evacuate, interruzione nell' erogazione dell'energia elettrica in vari comuni della pedemontana e ...Forti temporali, alberi spezzati, allagamenti e blackout. Sono decine gli interventi del vigili del fuoco in Friuli per l’ondata di maltempo che ha colpito la regione. Le area più colpite: Travesio, P ...